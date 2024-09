ASSE: Larsonneur signe un nouveau contrat et ce n’est pas avec les Verts

Gautier Larsonneur peut avoir le sourire, il vient de prolonger un contrat.

Il n’est pas venu le temps pour Gautier Larsonneur de prolonger l’aventure avec les Verts de l’ASSE. Ça n’est tout du moins pas d’actualité publique pour le gardien stéphanois, sous contrat jusqu’en 2026. Si Gautier Larsonneur a paraphé un nouveau bail, c’est avec l’agence qui gère sa carrière sportive.

Gautier Larsonneur rempile avec l’agence qui le conseille

En l’occurence avec TTMA, contraction de Talk To My Agent, l’une des plus grosses agences françaises qui veille notamment aux intérêts du défenseur international français, Wesley Fofana, qui est derrière le récent transfert de Neal Maupay à l’Olympique de Marseille, ou qui conseille aussi Mohamed Amoura, Remy Cabella et autre Mahdi Camara, pour ne citer que ces quelques-là.

Le gardien de l’ASSE a rejoint TTMA en 2021

C’est l’agence qui a fait l’annonce de cette prolongation, sans toutefois en dévoiler la durée. Gautier Larsonneur a signé avec l’AS Saint-Etienne en 2023, en provenance du Stade Brestois. A l’époque, ce transfert s’est justement concrétisé par l’entremise de TTMA que le gardien de 27 ans a rejoint en 2021.