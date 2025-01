ASSE, FC Nantes. Quel est le salaire de Kwadwo Opoku au CF Montréal ?

Saint-Etienne et Nantes sur un même ailier de la MLS.

La Ligue 1 a les yeux tournés vers la MLS et selon L’Equipe, le club du CF Montréal. C’est notamment vrai pour l’AS saint-Etienne et le FC Nantes, tous deux intéressés selon le quotidien sportif, par l’ailier ghanéen, Kwadwo Opoku. A 23 ans, il évolue dans le championnat nord-américain depuis le printemps 2020, d’abord au service de la franchise Los Angeles FC et depuis 2023 m’équipe canadienne.

Un salaire proche de 40 000 euros mensuels pour Opoku

Avec le CF Montréal, Kwadwo Opoku s’est engagé sur un contrat de deux ans et demi, au terme de la fin de l’année 2026, avec une année de plus en option. Question salaire, il gagne cette année 344 828 dollars (331 255 euros) et jusqu’à 485 055 dollars (465 928 euros) avec les compensations incluses. Soit plus ou moins l’équivalent de 40 000 euros mensuels, que les Verts comme les Canaris auraient évidemment à revalorisés dans le cadre d’un transfert.

L’Equipe évoque une indemnité autour de 2 à 3 millions d’euros pour que le CF Montréal accepte de le libérer de son contrat son international ghanéen. Les deux clubs français ont jusqu’à lundi qui arrive pour finaliser l’opération. Car après le mercato de l’hiver sera officiellement terminé.