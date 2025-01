ASSE – FC Nantes. Futur verdict du match selon les bookmakers

Match de la peur ce dimanche entre l’ASSE et le FC Nantes.

C’est un match crucial pour le maintien en Ligue 1 une saison de plus, que se disputent ce dimanche après-midi (15h), l’AS Saint-Étienne (16e) et le FC Nantes (15e). Pour cette rencontre de la peur, les bookmakers français donnent un léger avantage aux visiteurs. Avec une cote de victoire 2,55, les Canaris sont favoris devant les Verts (2,95), tandis que le match nul est proposé à 3,10.

Dans un match qui s’annonce tendu, les bookmakers privilégient les scores serrés. Le scénario le plus probable serait une courte victoire nantaise 0-1 (cote de 5,95), sinon un match nul 1-1 (4,80). Une victoire stéphanoise 1-0 n’est pas à exclure non plus, avec une cote de 6,55. Portés par leur public et poussé par leur nouvel entraîneur Eirik Horneland, les Verts n’entendent pas s’en laisser compter.

Un match annoncé serré, mais un léger avantage aux Canaris

Côté buteurs, les attaquants du FC Nantes, Matthis Abline (cote de 3,15) et Florent Mollet (3,80) sont les plus susceptibles de marquer selon les opérateurs. En face, Ibrahim Sissoko est le mieux coté, mais il est absent, alors l’espoir repose sur Djylian N’Guessan (3,8) et Mathieu Cafaro (4,20).

Les scores fleuves semblent peu probables, comme en témoignent les cotes élevées pour les matchs à plus de trois buts. Un 5-5 spectaculaire est ainsi coté à plus de 250,00, reflétant le caractère défensif attendu de cette rencontre entre deux équipes luttant pour leur maintien.