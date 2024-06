ASSE: Classement des saisons les plus dépensières des Verts sur le mercato

L’ASSE va vivre un premier mercato sous la nouvelle gouvernance.

Alors que les Verts changent de propriétaire ouvrant et offrant des perspectives nouvelles, qu’en sera-t-il du prochain mercato de l’ASSE, cet été ? Il donnera à n’en pas douter, de premiers indices sur l’ambition de Kilmer sports, le groupement canadien derrière le rachat, qui a l’expérimenté dirigeant sud-africain Ivan Gazidis à sa tête.

Quel mercato pour la première de Kilmer sports à Saint-Etienne ?

Faut-il envisager le mercato le plus dépensier de l’histoire du club sur cette saison 2024-2025 ? Peut-être pas si tôt. Sauf à investir au moins dix millions d’euros qui seraient plus que l’exercice 2008-2009, un seuil aujourd’hui plus couramment atteint par les équipes de football, parce qu’elles génèrent plus de revenus au global qu’il y a quinze ou seize ans en arrière. Et parce que Saint-Etienne va devoir se renforcer pour accompagner son retour dans l’élite du football français et s’y installer durablement.

Les nouveaux propriétaires nourrissent de l’ambition pour l’ASSE

Les dix saisons les plus dépensières de l’ASSE sur les marchés des transferts cumulent 156,46 millions d’euros, soit un peu plus de 15 millions par exercice. Jusqu’alors, l’actionnariat faisait du mercato une activité à part entière et assumée de son business. Qu’en sera-t-il avec les nouveaux propriétaires ? De prime abord, leur ambition repose moins sur de potentiels bénéfices tirés des transferts que la construction d’un projet sportif solide, qui doit ramener les Verts sur la scène européenne et dans les hautes sphères de la Ligue 1.

Classement des saisons les plus dépensières de l’ASSE sur le mercato

10. 2008-09 = 9,5 M€

9. 2006-07 = 10,71 M€

8. 2019-20 = 13,45 M€

7=. 2018-19 = 15 M€

7=. 2017-18 = 15 M€

5. 2011-12 = 16,1 M€

4. 2013-14 = 16,6 M€

3. 2009-10 = 19,5 M€

1=. 2007-08 = 20,3 M€

1=. 2015-16 = 20,3 M€

Source : Transfermarkt pour Sportune