ASSE: Ce que le prêt de Cardona à l’Espanyol doit aussi rapporter à l’AS Monaco

Ivan Cardona passe de l’AS Saint-Etienne à l’Espanyol sans retour par le FC Augsbourg.

Ivan Cardona et l’ASSE, c’en est désormais fini. Après six passés en prêt chez les Verts et une contribution au retour de l’équipe dans l’élite du football français, l’attaquant de 27 ans vient à nouveau d’être prêté par le club allemand d’Augsbourg, avec lequel il est sous contrat.

Ivan Cardona à nouveau prêté mais plus à l’ASSE

Mais ce n’est plus à Saint-Etienne, ni d’ailleurs en France qu’il va poursuivre sa carrière, Ivan Cardona file de l’autre côté des Pyrénées en direction de la Catalogne et de l’autre club de sa capitale Barcelone, à l’Espanyol, un autre promu comme l’ASSE, qui revient en Liga soit l’équivalent de la première division du football en Espagne.

Un prêt qui doit rapporter à l’AS Monaco et un peu à Brest

Le prêt est payant, donné à 400 000 euros. Cela suppose qu’au titre du mécanisme de solidarité une part doit revenir aux club qui l’ont formé. La plus grosse à l’AS Monaco où le Nîmois a fait ses classes vers le professionnalisme. Arrivé à 15 ans au club princier, il y est resté jusqu’à ses 22 ans, avant de partir au Stade Brestois qui doit aussi être indemnisé sur son prêt à l’Espanyol. Au club breton doivent être payés 2 000 euros selon nos calculs et 11 000 euros sont pour l’AS Monaco, sur un montant du transfert donné à 400 000 euros.