ASSE. A combien s’élève la fortune d’Eirik Horneland ?

Eirik Horneland a changé de pays et de régime fiscal par la même occasion.

Le 4 décembre dernier et comme elle le fait chaque année à pareille période, l’administration fiscale de Norvège a publié les informations fiscales de ses ressortissants, sur la base des données de l’année précédente. Y sont indiquées à la fois les revenus générés et le patrimoine de chacun. L’occasion à Sportune d’y découvrir certains détails qui concernent le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland.

Un peu plus de 3 millions de couronnes norvégiennes à son patrimoine

A savoir que le coach de 49 ans a généré sur l’année 2023 un total de 2 369 122 couronnes norvégiennes, qui valent équivalence au cours monétaire actuel de près de 202 000 euros. Quant à son patrimoine personnel, il est d’un peu plus de 325 000 euros. En précisant que ces données rendues publiques au pays scandinave ne valent que pour la Norvège, n’entrent pas en compte les autres revenus s’ils sont gagnés en dehors du territoire.

Le nouveau coach de l’ASSE va bénéficier de l’impatriation en France

Désormais installé en France, Eirik Horneland entre donc sous fiscalité du pays qui l’emploie. Au titre de travailleur étranger nouvellement implanté, il va pouvoir bénéficier du régime d’impatriation qui permet une exonération d’impôts pendant les cinq premières années. De surcroît, à la différence de la Norvège, l’administration française garde confidentielle les déclarations de ses concitoyens.