AS Monaco: La Renault 5 nouveau sponsor majeur sur le maillot

La Renault 5 va s’afficher sur les maillots de l’AS Monaco et en sponsor majeur les soirs de Ligue des champions.

L’association de deux marques fortes sur leur territoire respectifs : le club de l’AS Monaco sur son rocher princier d’un coté, le constructeur automobile Renault et sa mythique Renault 5 bientôt renouvelée de l’autre. C’est elle, la Renault 5 E-Tech electric, version moderne et 100% électrique de l’iconique citadine des années 70-90, la star du partenariat noué ce mercredi.

La Renault 5 en sponsor majeur sur les maillots de la C1

La collaboration verra le logo R5 s’afficher sur les maillots des Rouge & Blanc lors de leurs matchs de Ligue des Champions. Pour les rencontres de Ligue 1, le logo trouvera sa place sur la poche du maillot. Au-delà du terrain, la visibilité de la marque s’étendra au Stade Louis-II et sur divers supports de communication du club.

« Alors que notre Club retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine, marquée par le Centenaire de notre institution, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le soutien de Renault lors de notre campagne européenne et tout au long de la saison de Ligue 1 qui s’annonce passionnante », jubile par communiqué, le directeur marketing & revenus de l’AS Monaco, Thibaut Chatelard. « Ce nouveau partenariat avec un groupe d’envergure mondial comme Renault et leur Renault 5 E-Tech electric, à la fois iconique et responsable, démontre une nouvelle fois l’attractivité de l’AS Monaco. »

« Nous nous ressemblons dans notre histoire et dans nos valeurs. Entités centenaires, avec une aura sur le territoire français comme à l’international, nous partageons également les mêmes sensibilités et stratégies autour d’une mobilité propre. Avec le lancement de Renault 5 E-Tech electric, voiture iconique à même de fédérer les passions, et la célébration du centenaire du club de l’AS Monaco, ce partenariat prend forme dans une période qui s’annonce passionnante et marquante pour nos deux institutions », ajoute le VP Renault marketing brand content, Laurent Aliphat.

Une vingtaine de véhicules livrés au club monégasque

L’accord prévoit également la mise à disposition d’une vingtaine de véhicules Renault pour le club monégasque. Cette collaboration permettra à l’AS Monaco de renforcer sa présence nationale grâce au vaste réseau de concessions Renault.