AS Monaco: Derrière le PSG mais devant l’OM en L1, l’ASM franchit le seuil des 25 M d’abonnés 2.0

Dauphin sportif du PSG cette saison, l’AS Monaco l’est aussi sur les réseaux sociaux. Le club est le deuxième plus suivi en Ligue 1 et l’un des vingt plus performants en Europe, sur ce terrain là.

L’AS Monaco a franchi un nouveau cap symbolique en dépassant les 25 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Ce chiffre, en hausse de 25% par rapport à février 2022, positionne le club monégasque comme la deuxième communauté de fans en Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain et devant l’Olympique de Marseille, et le place dans le top 20 européen.

L’AS Monaco cumule 25 millions d’abonnés grâce à l’exploitation de nouveaux réseaux sociaux

Cette croissance s’explique notamment par l’arrivée de l’AS Monaco sur de nouvelles plateformes telles que Whatsapp et Threads, où le club cumule déjà plus de 500 000 abonnés en quelques mois seulement. Le club est également très présent sur les réseaux traditionnels comme Facebook (10,7 millions de suiveurs), TikTok (5,7 millions), Sina Weibo (2,9 millions), X (2,5 millions) et Instagram (2,2 millions).

L’internationale est un axe de développement pour la marque « Monaco » connue de partout dans le monde

L’international est également un axe de développement important pour l’AS Monaco. Si le club reste très populaire en Chine avec plus de 3 millions de followers sur Sina Weibo et Douyin, il enregistre ses plus fortes progressions en Europe, au Japon et aux États-Unis. Cette stratégie digitale ciblée permet à l’AS Monaco de se développer sur des marchés à fort potentiel et d’accompagner la présence de joueurs comme Folarin Balogun et Takumi Minamino, dont l’audience et l’intérêt rejaillissent sur ceux du club.

Ces bons résultats permettent également à l’AS Monaco d’accroître son attractivité vis-à-vis de ses partenaires.