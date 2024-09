AS Monaco: 2 nouveaux sponsors de plus sur le maillot de la Ligue des champions

Les joueurs de l’AS Monaco porteront le programme AS Monacoeur au dos de leur maillot, en Ligue des champions. -@ASMonaco

Un plus un qui font deux. Deux comme le nombre de marques nouvelles visibles sur les maillots des joueurs de l’AS Monaco. Ceux que les hommes d’Adi Hütter porteront sur les pelouses de la Ligue des champions, dont ils débutent l’épreuve jeudi soir, dans un match de gala à disputer au FC Barcelone, au stade Louis II.

Bang & Olufsen change sa place sur le maillot de l’AS Monaco

L’un, Bang & Olufsen, est un « vrai » commanditaire. Déjà sponsor premium du club princier depuis la saison dernière, il a son logo pointé sur les maillots, dans le dos en championnat de France de Ligue 1. En Ligue des champions, c’est ailleurs, sur la manche gauche de la tunique, que la marque danoise spécialiste de l’audio aura de la visibilité.

Mise en avant du programme AS Monacoeur en Ligue des champions

L’autre est plus un partenaire, c’est en effet le programme AS Monacoeur, lancé depuis 2017 qui tiendra aussi une place, dans le dos et sur le bas des maillots. Projet solidaire, AS Monacoeur s’articule autour des principes de proximité, d’éducation, de santé et d’environnement, au service d’organisations locales.