Arsenal – PSG: Revenus, dépenses, salaires, sponsors… Le comparatif business

Arsenal accueille le PSG pour la 2e journée de la Ligue des champions.

Un premier choc attends le PSG en Ligue des champions après une entrée en matière réussie, à domicile, face à Gérone (1-0). L’adversité monte d’un cran, ce mardi, à l’Emirates Stadium ou se dresse l’équipe d’Arsenal que coach Mikel Arteta, un ex du club francilien. En France, seul Paris soutient la comparaison business avec les plus gros bras de la riche Premier League.

Le PSG génère plus de revenus mais le collectif d’Arsenal est plus cher

Après des années d’austérité, les Gunners ont retrouvé de l’ambition, à la faveur de moyens accrus avec le stade, l’Emirates Stadium, dont le club londonien est le propriétaire. Au comparatif financier des deux clubs, le Paris Saint-Germain domine toutefois le sujet, sur la majorité des points clés : revenus de l’opérationnel (c’est-à-dire hors marché des transferts), et dans le détail, à la billetterie, sur le sponsoring et même les droits TV ; ceci s’expliquant par la seule présence du club français en Ligue des champions à la différence de son adversaire. Car sur les droits domestiques, la France ne tient pas la comparaison.

Avec le départ des stars, Neymar, Messi puis Mbappé, l’effectif du PSG s’est par contre dévalorisé au sens économique du terme. Sportivement parlant, c’est encore à prouver sur le rectangle vert ce mardi. Estimés par la plateforme spécialisée Transfermarkt, le collectif d’Arsenal est plus cher que celui de son hôte du jour.

Une croissance beaucoup plus rapide pour Paris sur les réseaux sociaux

Niveau popularité enfin, le PSG a plus progressé ces dernières années que la formation anglaise. Une preuve étant la croissance rapide et soutenue du club sur le réseau Tiktok, le PSG compte 42,7 millions d’abonnés, soit 5 fois et demi plus que les Gunners. C’est plus serré sur les autres réseaux historiques car l’histoire joue plus à l’avantage d’Arsenal, Paris ayant eu à mettre les bouchées doubles sinon triples depuis l’arrivée du Qatar à la tête du club.