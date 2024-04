Arda Turan: Visite en images de la maison à 18M€ qu’il aurait détruit

Arda Turan n’aura pas laissé de très bons souvenirs en Catalogne.

L’épilogue d’un transfert décidément raté de bout en bout par le Barça. En 2015, Arda Turan, alors étoile montante du football, a rejoint le FC Barcelone en provenance de l’Atlético Madrid, pour une indemnité de 34 millions d’euros. A cette occasion, le milieu de terrain turc a signé un contrat de location de cinq ans pour un opulent manoir de 18 millions d’euros à Esplugues de Llobregat, à Barcelone.

Visite en images de la maison à 18 M€ où résidait Arda Turan à Barcelone Image 1 parmi 10

Arda Turan louait une grande villa le temps de son passage à Barcelone

La propriété, symbole de la réussite et du train de vie fastueux de Turan, disposait de sept chambres, neuf salles de bain, un salon de 100 mètres carrés, une salle de cinéma insonorisée, une salle de golf virtuelle, un garage pour huit voitures et une piscine à débordement offrant une vue imprenable sur Barcelone. Cependant, le conte de fées s’est rapidement transformé en cauchemar pour le propriétaire. À peine trois ans après le début du bail, leur relation s’est détériorée, au point que selon ce que rapportent les médias espagnols, le manoir autrefois impeccable ayant été laissé à l’abandon.

Selon ce qu’ils racontent, après le passage du joueur aujourd’hui retraité, les murs étaient ornés de trous béants, les meubles et les appareils électroménagers étaient endommagés, et les systèmes domotiques autrefois à la pointe de la technologie étaient devenus inopérables en raison de la négligence des locataires. Le coût de la restauration du manoir à son état d’origine était exorbitant, les estimations atteignant la somme faramineuse de 230 000 euros.

Le locataire dépeint l’ancien footballeur comme un locataire négligent

Le récit du propriétaire dépeint un locataire négligent et irrespectueux de son lieu de vie. Ils racontent que Turan et son entourage réagissaient aux matchs de football avec une telle ferveur qu’ils lançaient des télécommandes dans la piscine, en en détruisant plusieurs appareils par la même occasion. Des traces de brûlures de cigarettes auraient été retrouvées sur diverses surfaces, y compris les meubles, et même le jardin n’aurait pas été épargné, un arbre ayant été, se dit-il, abattu.

Le propriétaire affirme en outre que Turan n’était pas le seul joueur du FC Barcelone à avoir laissé son empreinte sur sa propriété exclusive. Des fêtes sauvages organisées par des amis d’un autre joueur auraient causé des dommages importants, notamment l’arrachage de rails de plafond dans une tentative d’utiliser les rideaux du salon comme balançoire sexuelle improvisée.

Un transfert raté et une réputation sulfureuse pour l’ancien milieu de terrain

Cet incident ajoute une couche supplémentaire à la réputation déjà sulfureuse d’Arda Turan. Dans sa Turquie natale, il est considéré comme une légende du football, l’un des talents les plus passionnés du pays. Cependant, son tempérament fougueux l’a souvent mis dans l’embarras. En tant que joueur de l’Atlético de Madrid, il a été surpris en train de lancer sa chaussure sur un juge de ligne. En Turquie, il a eu des problèmes juridiques pour agression et pour avoir tiré avec une arme à feu dans un hôpital. Plus récemment, il a fait la une des journaux en Espagne pour s’être fait escroquer 13 millions d’euros et pour des accusations d’évasion fiscale.

Le journal Sport a partagé des images de la villa exclusive louée par le joueur. Images d’agence, comprendre qu’elles ne montrent pas les dégâts supposés imputés à l’ancien footballeur. Découvrez les dans la galerie ci-dessus.