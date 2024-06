Après 3 semaines de mercato, les 10 ventes les plus chères en Ligue 1

Vitinha a définitivement quitté l’OM pour s’engager avec le Genoa en Italie.

Le marché des transferts estival bat son plein et la Ligue 1 n’est pas en reste. Après seulement trois semaines, le championnat français a déjà vu partir plusieurs de ses talents prometteurs vers l’étranger et pour les plus marquants, vers des destinations étrangères. Faisons le point sur les dix transferts sortants les plus lucratifs jusqu’à présent.

Des options levées pour Ekitiké et Vitinha qui quittent le PSG et l’OM

En précisant qu’à ce stade ce sont d’abord des départs sous la forme d’options d’achats levées après une saison sous la forme d’un prêt. Le plus récent est la cession de Vitinha, par l’OM au Genoa moyennant 16 millions d’euros. Le plus cher est le transfert de Hugo Ekitiké. L’avant-centre de 22 ans a quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Eintracht Francfort contre une indemnité de 16,5 millions d’euros.

Jeanuël Belocian un transfert sec au bénéfice du Stade Rennais

La troisième place du podium est occupée par Jeanuël Belocian. À seulement 19 ans, le défenseur central s’est définitivement avec le Bayer Leverkusen, qui a déboursé 15 millions d’euros pour s’attacher ses services, dans un transfert sec mené avec le Stade Rennais. Débuté le 10 juin, le mercato en Ligue 1 devrait s’accélérer significativement à compter de la fin de l’Euro en Allemagne et une fois définitivement réglée la question des droits de diffusion audiovisuelle. Le marché va se poursuivre jusqu’au 30 août à 23h.

1. Hugo Ekitiké, du PSG à l’Eintracht Francfort = 16,5 M€

2. Vitinha, de l’Olympique de Marseille au Genoa = 16 M€

3. Jeanuël Belocian, du Stade Rennais au Bayer Leverkusen = 15 M€

4. Mattéo Guendouzi, de l’Olympique de Marseille à la Lazio Rome = 13 M€

5. Maxime Estève, du Montpellier HSC à Burnley FC = 12 M€

6. Bamo Meïté, du FC Lorient à l’Olympique de Marseille = 10,5 M€

7. Skelly Alvero, de l’Olympique Lyonnais au Werder Brême =, 4,75 M€

8. Anthony Rouault, du Toulouse FC au VfB Stuttgart = 3 M€

9. Veljko Birmancevic, du Toulouse FC au Sparta Prague = 2,3 M€

10. Robson Bambu, 26 ans, de l’OGC Nice au SC Braga = 1,2 M€