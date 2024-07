Angers SCO: Quel sera le budget pour la saison 2024-2025 du retour en Ligue 1 ?

De retour parmi l’élite, Angers SCO et ses supporters devront jouer modestement et chichement leur maintien en Ligue 1.

Retrouver l’élite un an seulement après l’avoir quitté est une performance remarquable de la part du SCO Angers. Mais la fête de l’accession est désormais finie, car le club de l’Anjou s’apprête à vivre un exercice plus compliqué pour ne pas refaire directement l’ascenseur entre la Ligue 1 et sa division inférieure.

Le SCO Angers prudent avec la baisse des droits TV

Le SCO s’attend à souffrir sportivement, mais il le craint aussi financièrement. Ou du moins a-t-il dès à présent anticipé la baisse de la nouvelle grille des droits TV, qui n’est pas celle espérée au départ par tous les clubs du championnat. Selon le journal L’Equipe, Angers a donc présenté au gendarme financier du football français, la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), un budget prévisionnel à 25 millions d’euros.

Le plus petit budget de la Ligue 1 2024-2025

Pas de quoi faire des folies, le SCO aura le budget le plus étriqué du plateau des 18 clubs de la saison 2024-2025, sensiblement proche de celui du Clermont Foot, la saison dernière dans une même situation comptable. Et l’on sait ce qu’il est advenu sportivement du club auvergnat…