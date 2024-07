Angers SCO dévoile le maillot domicile de son retour en Ligue 1

Au tour d’Angers SCO de dévoiler son nouveau maillot domicile.

« Retour en Ligue 1, retour aux sources », dit la campagne promotionnelle qui accompagne la révélation ce mercredi en début de soirée du nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025 de Angers SCO. Il est signé de l’équipementier Nike, partenaire technique du club.

Les maillots domicile de la saison 2024-2025 de Ligue 1 : PSG x Nike Image 1 parmi 16

« Retour aux sources » pour le maillot domicile d’Angers SCO

Il est à dominante de noir, sur les épaules, le long des manches et dans le dos, barré de bandes blanches épaisses à l’avant avec de fine lignes dorées. Le col est rond en blanc, le bout des manches également. Noir, blanc et doré marquent les sponsors, ceux de la marque américaine Nike, le logo du club et l’Ecole noir et blanc de la fondation du SCO, qui est visible sur la face avant.

Les mêmes bandes blanches et dorées se retrouvent bas de maillot dans le dos, tandis que sur le haut, les noms des joueurs et leur numéro sont en impression blanche.