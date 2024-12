Alpine F1 Team vers un contrat à 60 M€ avec le Rwanda ?

L’écurie Alpine F1 Team discute sponsoring avec le Rwanda.

Le Rwanda va signer un partenariat avec Alpine F1 Team dès 2025. Selon certaines informations, l’écurie française va conclure un accord de sponsoring de trois saisons avec Kigali, afin de faire la promotion du pays. Comme cela a été déjà vu dans le milieu du football depuis plusieurs saisons, mais avec une nuance.

D’après les informations de notre partenaire, Business Book GP, le contrat serait d’une valeur de 60 millions d’euros pour la période 2025 et 2026, soit 20 millions d’euros par saison. L’accord aurait été finalisé discrètement lors de l’Assemblée Générale 2024 de la Fédération Internationale de l’Automobile la semaine dernière. Le président Kagame serait enthousiaste à l’idée d’être visible sur une Formule 1. D’autant que le pays est lancé dans un projet de construction et d’organisation d’un Grand Prix de Formule 1 d’ici 2029.

Promotion du tourisme mais pas que

Dans la lignée des accords avec Arsenal FC, le PSG et le Bayern Munich, qui en plus d’être des signatures permettant d’accroitre la visibilité du pays sur la scène internationale et construire des projets croisés, comme des académies. Le Rwanda Development Board, souhaiterait aller au-delà des accords précédemment signés avec le milieu du football et visant le tourisme, l’accord avec Alpine F1 Team, de trois ans, renouvelable, viserait à utiliser la plate-forme de la Formule 1 pour convaincre des dirigeants de grandes entreprises du monde entiers d’investir au Rwanda.

Serait également prévu un road show dans la capitale rwandaise, inscrit dans la gamme de production de contenu prévu dans l’accord, afin d’attirer les médias et construire un réseau d’invitation industrielle de prestige.