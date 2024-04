Alisson sur le départ ? Le gardien de Liverpool vend sa maison. Visite en images

Alisson Becker a mis sa maison sur le marché de l’immobilier. De quoi alimenter les rumeurs sur son avenir à Liverpool/

La maison luxueuse d’une star de Liverpool, le gardien Alisson Becker est désormais sur le marché tel que l’a repéré le média The Sun, ce qui suscite des spéculations sur son avenir au club, alors que le départ imminent de Jurgen Klopp se profile à l’horizon.

Sauna, hammam, salle de fitness et de cinéma... Visite en images de la maison à vendre d'Alisson Becker Image 1 parmi 14

5,5 M€ pour acheter la maison d’Alisson Becker

Cette superbe propriété, située dans le nord-ouest de l’Angleterre est à vendre au prix de 4,75 millions de livres (5,5 M€). Elle compte six chambres, six salles de bains et s’étend sur 8 005 pieds carrés. Elle offre des équipements à la pointe de la technologie, notamment un cinéma maison, une salle de sport, un sauna et un hammam. De plus, la propriété dispose de trois salons, d’une cave à vin et d’une grande terrasse pour se prélasser sous le soleil anglais… Quand il sort !

Des rumeurs qui circulent de fait sur son futur avec Liverpool

Des rumeurs circulent sur un éventuel départ d’Alisson de Liverpool, ajoutant à l’incertitude entourant l’identité du prochain entraineur. Cependant, avec deux ans restants sur son contrat actuel et son salaire annuel de 9 millions d’euros, le gardien brésilien pourrait toujours choisir de rester à Anfield. La magnifique maison du portier international brésilien est à découvrir en images dans le diaporama ci-dessus.