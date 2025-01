AJA – ASSE. Un choc de promus pour qui selon les bookmakers ?

L’AJA et l’ASSE lancent la 19e journée de Ligue 1.

Les bookmakers donnent un léger avantage à l’AJ Auxerre dans ce match de Ligue 1 ce vendredi en soirée, entre deux formations issues de la dernière promotion de Ligue 2. Auxerre, 11e au classement, est coté vainqueur à la moyenne de 1,95, contre 3,80 pour l’AS Saint-Étienne, actuellement 16e à l’ouverture de la 18e journée.

L’AJA est favorite mais le match s’annonce serré

Le scénario le plus probable serait une victoire auxerroise sur le score de 2-1 (cote de 6,40), suivi d’un 1-0 (6,50). Si non celui d’un match nul 1-1 qui reste une option solide puisque cotée à la moyenne de 5,45. Côté buteurs, Florian Aye fait figure de favori avec une cote de 2,80, devant Ado Onaiwu (2,85). Les bookmakers anticipent donc un match ouvert et disputé.

Un score vierge (0-0) n’est pas totalement exclu, avec une cote de 7,00, tandis que les scénarios plus défensifs semblent peu probables. Les pronostiqueurs imaginent un match animé, avec de réelles opportunités de but des deux côtés.