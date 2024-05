Affluences et taux d’occupation au terme de la saison de Ligue 2

C’est au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne que les supporters ont été les plus nombreux en Ligue 2.

Ils sont en vacances, les clubs de la Ligue 2 et leurs supporters, au lendemain de la 38e et dernière journée de la saison 2023-2024 disputée ce vendredi soir. En vacances, sauf pour trois d’entre eux appelés à être baragistes pour l’accession à la Ligue 1. Dont l’un, l’ASSE, est le club qui a réuni le plus de monde dans les tribunes de son stade tout au long de la saison et l’autre, le RAF, a les affluences les plus modestes.

L’ASSE domine sur le nombre, Rodez sur le remplissage

A ceci près concernant Rodez, que le stade Paul-Lignon nouvellement rénové aura été le plus plein en taux d’occupation, au ratio du nombre moyen de spectateurs par match et de la capacité du stade. Pour les premières que sont les affluences, les données sont celles prises sur la plateforme Transfermarkt, les autres sur la capacité des stades sont les chiffres officiels de la Ligue de football professionnel (LFP).

L’EA Guingamp dans la moyenne de la Ligue 2

En moyenne les écrins de la Ligue cette saison ont accueilli 8 589 spectateurs par rencontre, comme équivalence très proche des soutiens de l’En Avant Guingamp au Roudourou. Cet exercice fut particulier pour l’US Concerneau car le club, en raison de travaux de rénovation en cours au stade Guy-Piriou, a été contraint de s’exiler toute la saison chez ses proches voisins.

Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 2 au terme de la saison 2023-2024

Club Affluence Capacité commerciale Taux d’occupation Rodez 2 951 3 263 90,4 % Pau 3 233 3 791 85,3 % Dunkerque 3 658 4 630 79 % Quevilly-Rouen 3 760 8 233 45,7 % Ajaccio 4 390 9 469 46,4 % Troyes 5 405 11 894 45,4 % Paris 5 554 18 528 30 %