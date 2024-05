Affluences et taux d’occupation au terme de la Ligue 1 2023-2024

Avec 61 209 spectateurs par match, l’OM est le club qui a compté le plus de supporters à domicile cette saison de Ligue 1.

Moins de clubs ne signifie pas forcément moins de monde dans les stades. Cette saison 2023-2024 presque la moitié de la Ligue 1 boucle l’exercice avec un taux d’occupation en tribunes à 90 % et plus, voir presque à 100 au stade Bollaert-Delelis du RC Lens ou au Parc des Princes du PSG. C’est selon les estimations journalières de L’Equipe, compilées par la plateforme Transfermarkt et non les officielles sur laquelle la LFP communiquera probablement plus tard, si elles ont été records.

Près de la moitié des stades de la Ligue 1 ont un remplissage à 90 % et plus

D’officielles par contre sont les capacités des stades que nous avons relevé à Sportune sur les données de la Ligue. L’association des deux (affluences + capacité commerciale des écrins), nous donne le résumé d’une saison complète de fréquentation dans les tribunes. C’est forcément à l’Orange Vélodrome de l’Olympique de Marseille qu’elles sont les plus élevées. Forcément, car l’écrin du club phocéen est le seul à plus de 60 000 places. Il a été quasiment plein tout le championnat en dépit de performances et de jeu produit, loin des espoirs de tous à Marseille. C’est dire quand même, si besoin en est encore, l’engouement et la fidélité du public pour le club.

L’OM domine en nombre, le RC Lens en fréquentation et Rennes est dans la moyenne

Au total, 8 177 398 spectateurs ont garni les tribunes des 306 matchs disputés cet exercice de Ligue 1. Cela représente une moyenne de 27 077 par rencontre qui équivaut au nombre enregistré par le Stade Rennais au Roazhon Park. Le Stade Louis II, dans son contexte singulier sur le Rocher de Monaco, demeure le seul à ne pas être plein à la moitié sinon plus de sa capacité.

Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 1 au terme de la saison 2023-2024

Club Affluence Capacité commerciale Taux d’occupation Monaco 7 520 16 500 45,6 % Clermont 9 721 10 707 90,8 % Brest 14 574 15 150 96,2 % Montpellier 14 769 22 000 67,1 % Reims 15 669 20 546 76,3 %