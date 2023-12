Les affluences de la 15e journée de Ligue 1

Le PSG a fait le plein au Parc pour la visite du FC Nantes, samedi.

Si ce n’est au stade Gabriel-Montpied, où Clermont a enregistré, ce dimanche après-midi (15h), sa plus faible affluence de la saison, en dépit du pédigrée solide (Lille) de l’adversité, la 15e journée de Ligue 1 aura été dans la moyenne de la saison, en nombre de spectateurs présents dans les tribunes. Ils étaient 8 789 pour voir le nul vierge du CF63 et du Losc et pour la première fois de l’exercice, en-deçà des 9 000.

Clermont enregistre sa plus faible affluence, le PSG l’une de ses meilleures

C’est au Parc des Princes, pour la visite du FC Nantes samedi en soirée, que les gradins étaient les plus pleins, tant sur le volume de spectateurs (47 926 selon les données partagées par L’Equipe), qu’au niveau du remplissage (quasiment 100%). Au total, 219 920 supporters sont venus garnir les tribunes de la Ligue 1 pour l’antépénultième week-end avant la trêve hivernale et l’avant-dernier de l’automne.

OGC Nice – Stade de Reims dans la moyenne de la journée

Cela équivaut à la moyenne de 24 436 spectateurs, comme l’équivalence quasi tout pile de l’affluence à l’Allianz Riviera ce dimanche pour l’opposition de l’OGC Nice et du Stade de Reims, à la mi-journée. Strasbourg – Le Havre à La Meinau et Stade Rennais – Monaco au Roazhon Park, sont dans la même fourchette proche de cette moyenne.

Les affluences de la 15e journée de Ligue 1

Paris – Nantes = 47 926

Lyon – Toulouse = 36 677

Rennes – Monaco = 26 856

Strasbourg – Le Havre = 25 173

Nice – Reims = 24 325

Metz – Brest = 20 157

Lorient – Marseille = 15 848

Montpellier – Lens = 14 169

Clermont – Lille = 8 789