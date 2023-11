Les affluences de la 12e journée de Ligue 1

Il ne pouvait en être autrement avec la visite de l’OM ; Bollaert était plein comme un oeuf, ce dimanche. Une fois de plus…

Même si le match au stade Francis-Le Blé de Brest s’était disputé avec la visite du RC Strasbourg, il est probable pour ne pas dire certain, que cette 12e journée de la Ligue 1 aurait été la plus faible de la saison, au niveau des affluences. Il faut pour cela remonter aux 182 976 spectateurs cumulés de la 7e levée, ils étaient 151 832 ce week-end selon les chiffres de L’Equipe, pour une moyenne à 18 979 par match. Sur huit rencontre donc, puisque SB29 – RCSA a été reporté en raison des dégâts occasionnés par la tempête Ciaran sur la toiture de l’écrin du club breton.

La plus faible affluence de la saison en Ligue 1

L’opposition est remise au 7 décembre, d’ici là la moyenne du week-end est proche de la rencontre entre Reims et le Paris Saint-Germain samedi après-midi. C’est au Nord que les affluences ont été les plus fortes, dans les enceintes des deux clubs voisins et rivaux : le RC Lens et Lille Losc. A Bollaert la réception de l’OM s’est jouée à guichets fermés pour, tenez-vous bien, la 34e fois consécutive tel qu’annoncé par le club sur les réseaux sociaux. Il ne pouvait en être autrement pour ce match de gala face à l’OM disputé ce dimanche soir (1-0).

34e guichets fermés consécutif pour le RC Lens

Le remplissage était moindre au stade Pierre-Mauroy, mais la visite du TFC, quelques jours après son exploit contre les Reds de Liverpool (3-2) a réuni près de 35 000 spectateurs soit la troisième affluence la plus élevée du club sur les six matchs joués à domicile, en Ligue 1. C’est à Clermont qu’il y avait le moins de monde en tribunes, un peu moins de 10 000 pour le match de « la peur », remporté sur le FC Lorient (1-0).

Les affluences de la 12e journée de Ligue 1

Lens – Marseille = 38 223

Lille – Toulouse = 34 959

Rennes – Lyon = 28 441

Le Havre – Monaco = 23 008

Metz – Nantes = 21 674

Reims – Paris = 20 500

Montpellier – Nice = 13 452

Clermont – Lorient = 9 798

Brest – Strasbourg (le 7 décembre)