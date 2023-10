Les affluences de la 10e journée de Ligue 1

Plus de 40 000 spectateurs au stade Pierre-Mauroy du Losc, c’est une première cette saison à Lille.

Ce devait être une belle journée au niveau des affluences dans les stades, notamment par le nombre particulièrement élevé de supporters lillois venus voir leur équipe bousculer le leader Monaco (2-0), dimanche. Mais la bêtise de quelques-uns l’a voulu autrement à Marseille, où l’Olympico OM – OL, programmé dans un Orange Vélodrome plein jusqu’à la gueule, n’a finalement pas eu lieu, parce qu’une poignée d’imbéciles à l’extérieur, s’en est violemment pris au bus des joueurs lyonnais, touchant gravement l’entraîneur Fabio Grosso au visage.

OM – OL annulé, une journée forcément mitigée sur les affluences

Voilà pourquoi, avec seulement huit des neuf rencontres prévues disputées, l’affluence estimée au total de cette 10e journée du championnat de France de Ligue 1 est inférieure à 200 000. Et la moyenne finalement peu élevée à 22 532 par match, selon les chiffres donnés par L’Equipe. C’est à peine plus que les retrouvailles des deux promus, FC Metz et Le Havre AC, à Saint-Symphorien.

Un record de la saison pour le LOSC et le RC Lens

Au Nord, c’est là qu’il y avait finalement le plus de monde dans les stades ce week-end. A Lille, on l’a dit qui a largement dépassé l’ordinaire en Ligue 1 (35 298 contre Montpellier était jusqu’alors la meilleure affluence des Dogues cette saison), suivi du public de Bollaert à Lens, qui lui ne faiblit ni sur le nombre, ni sur la force de ses soutiens. C’est là aussi la meilleure audience du club en championnat, depuis l’entame de l’exercice. Le Stade Brestois, avec la visite du PSG (15 183 spectateurs), n’en a pas été loin non plus, mais le match face à Rennes pour la quatrième journée le devance de 18 spectateurs.

Les affluences de la 10e journée de Ligue 1

Lille – Monaco = 40 046

Lens – Nantes = 38 223

Rennes – Strasbourg = 28 100

Metz – Le Havre = 20 718

Brest – Paris = 15 183

Reims – Lorient = 14 033

Montpellier – Toulouse = 13 209

Clermont – Nice = 10 800