Les affluences de la 4e journée de Ligue 1

Les supporters de l’OL ont déjà été plus inspirés que ce dimanche. Mais il est vrai que leur équipe leur donne des sueurs froides.

De la quatrième journée de la Ligue 1 vue depuis les tribunes, c’est l’image des joueurs de l’Olympique Lyonnais groggy et sermonnés par le kop et son capo qui restera figée. C’est là, au Groupama Stadium où se disputait ce dimanche soir l’opposition de l’OL et du PSG (1-4), que les supporters étaient les plus nombreux de la 4e journée de Ligue 1 à plus de 50 000. Ça n’était pas de leur part, le meilleur spectacle donné.

A l’OL contre le PSG ou à Nantes face à l’OM, les supporters ont fait parler

Moins encore celui de la tribune Loire du FC Nantes ou des faits de violence et d’insultes ont été rapportés, à l’encontre d’une famille venue en soutien de l’Olympique de Marseille. Communément, les deux clubs ont déploré l’attitude de quelques imbéciles, qui mettent en mal tout un stade autrement plein comme un oeuf, pour l’occasion de cette rencontre de gala. A 34 600 spectateurs, c’est jusqu’ici la meilleure des affluences du club nantais, sur les trois matchs disputés à domicile.

Une affluence moyenne légèrement inférieure au début de saison de la Ligue 1 2023-2024

Au total, selon les chiffres que rapporte le journal L’Equipe ce lundi matin, 237 857 spectateurs au cumul ont fréquenté les neuf rencontres de la 4e journée de Ligue 1. Soit une moyenne à 26 426 entre l’opposition de Toulouse et de Clermont au Stadium et celle de Metz et Reims, à Saint-Symphorien. C’est moins que la moyenne de ce début d’exercice 2023-2024, à 27 440.

Lyon – Paris = 51 657

Lille – Montpellier = 35 298

Nantes – Marseille = 34 600

Toulouse – Clermont = 28 285

Metz – Reims = 24 272

Nice – Strasbourg = 20 215

Le Havre – Lorient = 18 707

Brest – Rennes = 15 201

Monaco – Lens = 9 600