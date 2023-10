Les affluences de la 8e journée de Ligue 1

C’est à Marseille, à l’Orange Vélodrome, qu’il y ‘avait le plus de monde en tribunes.

Jusqu’ici, tout allait pourtant plutôt bien en tribunes des stades de la Ligue 1. A tout le moins en terme de violence physique et d’atteinte à l’intégrité des joueurs, hors débordements s’entend, comme les chants condamnables et condamnés. Mais ce dimanche, la Mosson à Montpellier a basculé dans la bêtise, celle d’un imbécile à l’âge écervelé des pétards qui amusent. Surtout tirés dans les pieds d’un autre.

Spectacle totalement gâché au stade de la Mosson

C’est stupide et cela condamne le MHSC à un probable, au mieux sursis, sinon à du huis clos ferme ordonné par les autorités de la LFP. Hier, ils étaient pourtant les moins nombreux de la journée de Ligue 1, réunis au stade héraultais. Ce n’était pas la plus fine fleur d’entre eux. L’ambiance était plus joyeuse et conviviale partout ailleurs, notamment au stade Vélodrome où plus de 63 000 personnes ont communié pour le premier succès signé de Genaro Gattuso (3-0 face au Havre), depuis qu’il est l’entraîneur de l’OM.

L’OM en tête des affluences, Stade Rennais – PSG dans la moyenne

Entre Montpellier et Marseille aux deux extrêmes du plus et moins suivis depuis le stade, la moyenne de cette huitième journée, selon les données de L’Equipe s’élève à 28 068, non loin de l’affluence enregistrée au Roazhon Park ce dimanche en prime time, pour le choc entre le Stade Rennais et le PSG. Un total de 252 616 spectateurs a garni ce week-end les tribunes du championnat de France, c’est le quatrième plus élevé cette saison 2023-2024.

Marseille – Le Havre = 63 576

Lyon – Lorient = 43 100

Lens – Lille = 37 223

Rennes – Paris = 27 734

Strasbourg – Nantes = 25 274

Metz – Nice = 23 160

Reims – Monaco = 19 000

Brest – Toulouse = 13 549

Montpellier – Clermont = 12 342