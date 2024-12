A l’amortissement, combien le Stade Rennais doit vendre Jota cet hiver ?

Le Stade Rennais va-t-il déjà devoir se séparer d’une recrue de son été ?

Il devait être la tête d’affiche de la saison du Stade Rennais et celle de la première campagne de recrutement opéré par Frederic Massara, en tant que directeur sportif du club. Mais la greffe tarde à prendre entre les Rouges et Noirs et l’attaquant portugais, Jota, recruté sur la toute fin du mercato de l’été, depuis le club Al-Ittihad, en Arabie Saoudite.

Contraint à forte concurrence en attaque tant dans l’axe (Arnaud Kalimuendo), que sur les côtés, (Amine Gouiri, Albert Gron- baek, Carlos Andrés Gomez, Ludovic Blas), le polyvalent joueur de 25 ans pourrait ne pas être retenu cet hiver, si des offres sont faites à son sujet. Et qu’elles soient de nature à satisfaire toutes les parties.

Il vaut 6,67 M€ cet hiver pour le Stade Rennais

Pour le Stade Rennais il s’agira d’abord de rentrer dans les frais. Si ce n’est de pouvoir le céder au tarif qu’il l’a recruté, au moins au montant de la somme déjà amortie sur les six premiers mois de la saison 2024-2025. A savoir que Jota ayant signé un contrat sur trois ans, il vaut donc en ce mercato de l’hiver du mois de janvier, l’équivalent de 6,67 millions d’euros pour le SRFC.

C’est moins que sa valorisation du moment estimée par Transfermarkt, à 8 millions d’euros. Avant son retour en Europe, à Rennes, il avait été transféré en 2023 depuis le Celtic Glasgow jusqu’à Al-Ittihad, dans le cadre d’une opération à plus de 29 millions d’euros, à l’époque une vente record pour le club écossais, seulement dépassée depuis par Matt O’Riley (29,5 M€ pour partir à Brighton).