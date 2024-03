A l’Allemagne le n°1, les contrats d’équipementiers les plus chers des nations du foot

Un contrat record pour la Fédération allemande de football avec Nike.

Nike s’est adjugé la place de partenaire technique de la Fédération allemande de football (DFB) pour un montant record de 100 millions d’euros par an, détrônant Adidas et pulvérisant les précédents records. Ce nouveau contrat, qui débutera en 2027 et s’étendra jusqu’en 2034, représente un doublement de l’accord précédent entre la DFB et Adidas et propulse l’Allemagne en tête du classement des nations aux contrats d’équipementiers les plus lucratifs.

Un contrat 100 M€ par an pour l’Allemagne avec Nike

Le précédent record était détenu par la France, qui reçoit 50,5 millions d’euros par an de Nike. L’Angleterre complète le podium avec un contrat de 37 millions d’euros par an avec Nike, consolidant la position dominante de la marque américaine dans ce domaine. Adidas suit avec les sélections d’Italie (35 M€ par an) et d’Espagne (20 M€ par an). L’Italie était jusqu’à très récemment sous contrat avec Puma.

La FFF débute les négociations pour la période 2026/2027 à 2033/2034

Ce nouveau contrat entre Nike et la DFB marque un tournant dans le paysage financier du football. La Fédération française de football (FFF) espère surfer sur la même tendance, elle vient d’ouvrir ce vendredi 22 mars l’appel d’offre pour la période 2026/2027 à 2033/2034. Elle espère naturellement augmenter l’actuel contrat au-delà des 50 millions annuels.

Les contrats d’équipementiers des nations du foot les plus chers

Allemagne-Nike = 100 millions d’euros

France-Nike = 50,5 millions d’euros

Angleterre-Nike = 37 millions d’euros

Italie-Adidas = 35 millions d’euros

Espagne-Adidas = 20 millions d’euros