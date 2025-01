C’est la mi-temps, tout pile, en championnat de Ligue 1.

C’est la mi-temps tout pile en Ligue 1, tout peut donc logiquement encore arriver, d’ici au terme de la saison 2024-2025. Néanmoins, cette première moitié de championnat a donné de précises indications sur les équipes qui se battent pour le titre, celles qui disputent les places européennes, les autres d’honneurs, ou le maintien.

La chose est aussi entendue par exemple, que le Paris SG va défendre son titre de champion de France, aussi sûrement que le Montpellier HSC son maintien parmi l’élite. Ce qui est moins évident, est que le collectif de la La Paillade, présentement dix-huitième et dernier, a moins d’une chance sur deux selon les stats d’Opta, de finir à cette place.

Le PSG déjà champion et le MHSC condamné selon les stats d’Opta

Entre Le Havre AC et Montpellier, c’est un match qui se joue à l’extrême. Un autre oppose les prétendants, sinon au titre qui semble promis au PSG, l’atteste la cote de 97,2% qui lui est attribué, au moins pour le podium final. Olympique de Marseille a clairement pris une option ce week-end, le club phocéen compte désormais plus de la moitié des chances prédictives de terminer dauphin de son rival.

C’est plus serré derrière entre lee LOSC Lille et l’AS Monaco. Voire l’Olympique Lyonnais qui, bien que défait face à Brest samedi, garde un niveau de confiance élevé, chez Opta, le spécialiste des outils et données statistiques.

A la mi-temps de la Ligue 1 prédictions du classement final selon Opta

1. Paris SG = 97,2%

2. Olympique de Marseille = 59,7%

3. LOSC Lille = 29%

4. AS Monaco = 24,3%

5. Olympique Lyonnais = 22,1%

6. OGC Nice = 21,8%

7. RC Lens = 23,4%

8. Stade Brestois = 20,6%

9. Toulouse FC = 19,8%

10. RC Strasbourg = 19,3%

11. AJ Auxerre = 17,2%

12. Stade de Reims = 18,6%

13. Stade Rennais = 17%

14. Angers SCO = 21,8%

15. FC Nantes = 23,2%

16. AS Saint-Etienne = 27,9%

17. Le Havre AC = 32,5%

18. Montpellier HSC = 42,3%