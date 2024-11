A combien s’élève la fortune de Neymar ?

Grâce à son contrat en or avec Al-Hilal et ses partenaires commerciaux, Neymar repose sur une fortune estimée à plusieurs centaines de millions de dollars

C’est une rumeur qui refait surface plusieurs mois après, selon laquelle l’ex attaquant du PSG, Neymar, souhaiterait avec son père, racheter le FC Santos où le joueur a été formé et qui fait son retour dans l’élite du football brésilien. Au-delà de savoir à quel point l’information est juste, si seulement il y a une part de véracité, la question est d’abord de savoir si Neymar a l’épaisseur financière pour racheter le club, éponger ses dettes et le maintenir durablement dans l’élite nationale, voire continentale.

En accumulant des revenus estimés à 1,01 milliard de dollars depuis ses débuts, Neymar se positionne parmi les sportifs les plus riches du monde. Selon le classement de Forbes, il aurait engrangé 110 millions de dollars en 2024, principalement via son contrat avec le club saoudien d’Al-Hilal et des accords de sponsoring. En même temps, le joueur de 32 ans vit, dépense ou investit ses deniers personnels. Ainsi, estimée par la plateforme Celebrity Net Worth, la fortune de Neymar est proche de 350 millions de dollars.

L’estimation de la fortune de Neymar dépasse la valorisation du FC Santos

C’est un peu plus que la valorisation du FC Santos, que le cabinet spécialisé Sports Value donne à 242 millions de dollars. Mais il faudrait également éponger les dettes qui s’élèvent, selon la presse brésilienne, à plus de 100 millions d’euros.

Il est en ce moment beaucoup question d’un retour de Neymar au FC Santos qui l’a couvé entre ses murs puis propulsé dans le grand bain du football, vers le FC Barcelone. Puis le PSG et aujourd’hui Al-Hilal où il jouit d’un salaire monstre à 80 millions de dollars annuels, qui le positionne à nulle autre place que sur le podium des footballeurs les mieux payés de la planète (indépendamment des revenus du sponsoring), derrière le Français Karim Benzema (100 M$ par an à Al Ittihad) et le Portugais Cristiano Ronaldo (220 M$ annuels avec Al Nassr).