A combien s’élève la fortune de Len Blavatnik le propriétaire de DAZN ?

Propriétaire fondateur du diffuseur de la Ligue 1, DAZN, Len Blavatnik est l’une des 50 personnalités les plus riches du monde.

À 67 ans, le propriétaire de la plateforme de streaming sportif DAZN continue d’étendre son empire. Avec une fortune estimée à 33 milliards de dollars selon Forbes, ce magnat des affaires russo-américain se classe parmi les 50 plus grandes fortunes mondiales en 2024.

Son parcours illustre le rêve américain version 2.0. Arrivé aux États-Unis en 1978 après une enfance partagée entre l’Ukraine et Moscou, Blavatnik pose les fondations de son empire grâce au pétrole russe via TNK-BP, une opération qui lui rapporte 7 milliards de dollars lors de sa revente en 2013.

Le rachat de Warner Music l’une de ses plus belles réussites

Mais c’est dans l’industrie musicale qu’il réalise son plus beau coup. En 2011, il rachète Warner Music pour 3,3 milliards de dollars. Neuf ans plus tard, l’introduction en bourse valorise le groupe à plus de 12 milliards de dollars, quadruplant son investissement initial.

À travers sa société Access Industries, ce diplômé de Columbia et Harvard diversifie ses actifs entre la chimie (LyondellBasell), l’énergie (Calpine) et la tech (Opendoor). Philanthrope actif, il a déjà consacré plus d’un milliard de dollars à des donations, principalement vers les universités d’élite anglo-saxonnes.

Désormais basé à Londres et détenteur de la double nationalité américaine et britannique, Blavatnik mise sur DAZN pour révolutionner la diffusion du sport mondial. Un nouveau défi initialement à la hauteur de ses ambitions, mais dont il peine à construire la même réussite que dans ses précédentes aventures. Les difficultés de son groupe à s’implanter en France et en Ligue 1, l’illustrent parfaitement.