A combien s’élève la fortune de Gaël Monfils ?

Carrière riche, sportivement et financièrement pour Gaël Monfils.

Au crépuscule de sa carrière à 37 ans, Gaël Monfils laissera indéniablement une trace indélébile, sur le tennis, au moins en France où il est devenu prophète eu égard sa riche carrière. Sportive et d’argent. « La Monf » est un joueur aussi talentueux que spectaculaire, de ce que l’on regrettera peut-être dans une paire d’années, si le tennis poursuit son chemin vers toujours plus d’uniformité. Aseptisé.

La carrière de Gaël Monfils approche de la fin

Gaël Monfils a atteint le sommet de sa carrière en novembre 2016 avec un classement ATP à la 6e place. Il a notamment atteint les demi-finales de l’US Open en 2016 et de Roland-Garros en 2008. Il compte douze titres ATP en simple et a été finaliste à trois reprises dans les Masters 1000, dont deux fois au Masters de Paris.

Une fortune estimée à près de 10 M€

Sa fortune, estimée à 10 millions de dollars (environ 9,5 millions d’euros), en 2024 par Sportskeeda, provient principalement des gains accumulés en tournois (plus de 22,6 millions de dollars en ce mois d’août 2024) et de partenariats avec des marques prestigieuses. Au fil de sa carrière, il a notamment collaboré avec Nike, K-Swiss, Asics et Artengo pour l’équipement et les vêtements, ainsi que Head, Prince et Wilson pour les raquettes.

Avec son épouse, ils forment un duo de sportifs engagés

Avec Elina Svitolina, elle aussi joueuse professionnelle de tennis à succès qui l’accompagne dans la vie, ils seraient les propriétaires de deux luxueuses résidences à Miami et en Suisse. Engagé en dehors des courts, Monfils a participé à des tournois caritatifs et reversé des dons au personnel soignant pendant la pandémie. Lui et son épouse, se sont également engagés à reverser une partie de leurs gains pour chaque ace servi en compétition.