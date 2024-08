2,5M de Français suivent le foot illégalement (et 6 Français sur 10 comprennent leur choix)

Un sondage qui sonne comme un camouflet pour la LFP et les diffuseurs du football.

C’est un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL qui donnera des sueurs froides tant à la Ligue de football professionnel (LFP), qu’à sa régie commerciale et bien évidemment aux diffuseurs au premier rang desquels, DAZN et BeIn Sports, directement concernés par les championnats de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

Les moins de 35 ans premiers concernés par les moyens dértournés

Il révèle en effet l’ampleur croissante du streaming illégal de football en France. Environ 5% des Français, soit 2,5 millions de personnes, admettent regarder des matchs de football via des moyens non autorisés tels que l’IPTV ou des sites de streaming. Ce phénomène est particulièrement répandu chez les moins de 35 ans, où le taux atteint 11%.

Parmi les téléspectateurs de football « payant », près d’un sur cinq (23%) utilise ces méthodes illégales. Fait marquant, 60% des Français estiment compréhensible le recours à ces pratiques, compte tenu des tarifs élevés des abonnements officiels.

Le sondage montre également que les amateurs de football fixent en moyenne leur budget maximal à 23 euros par mois pour accéder aux contenus, un montant bien inférieur aux offres actuelles du marché. Cette réalité économique explique en partie pourquoi seulement 18% des Français sont abonnés à une chaîne payante de football, et à peine 6% à plusieurs chaînes.

Dans ce contexte, les nouvelles offres comme celles de DAZN peinent à séduire le grand public. Seuls 15% des suiveurs de football se disent prêts à y souscrire. De plus, 65% des amateurs estiment que les tarifs pratiqués incitent au streaming illégal de la Ligue 1. La gestion des droits TV par la Ligue de Football Professionnel est largement critiquée, avec 69% des fans jugeant que l’appel d’offres a été mal géré.

63% des fans comprennent la grogne des supporters de Ligue 2

Cette situation impacte l’intérêt pour la Ligue 1, plus de la moitié des amateurs déclarant une baisse d’attrait pour la compétition. Enfin, en Ligue 2, la programmation des matchs le vendredi soir par beIN Sports suscite la controverse. Si 63% des fans comprennent la grève des supporters dans les stades, 57% désapprouvent les perturbations des retransmissions télévisées.