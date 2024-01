Zaïre-Emery 2e, les 10 joueurs qui se valorisent le plus cette saison selon KPMG

Warren Zaire-Emery est l’une des meilleures progressions de la première moitié de saison sur le mercato.

Tandis que son partenaire au PSG et en équipe de France, Kylian Mbappé, campe le classement des plus grosses pertes, Warren Zaïre-Emery se glisse lui dans le top 10 des joueurs qui se valorisent le plus cette saison selon Football Benchmark de KPMG. Le milieu de terrain récupérateur, 17 ans, est aussi l’un des plus jeunes classés dans ce palmarès, avec l’attaquant du Barça, Lamine Yamal (16 ans).

+ 26 M€ la valorisation de Warren Zaïre-Emery cette saison avec le PSG

Le Bayer 04 Leverkusen, sous la houlette de Xabi Alonso, trône actuellement à la première place de la Bundesliga, avec une série invaincue de 16 matchs (13 victoires et 3 matchs nuls). Le club domine également lors de la phase de groupes de l’Europa League, ayant inscrit 19 buts tout en n’en concédant que 3. Durant cette période remarquable, deux étoiles se sont particulièrement distinguées : Victor Boniface et Florian Wirtz.

Le Bayer Leverkusen révélation européenne

Le buteur nigérian de 23 ans a brillé avec 16 buts et 8 passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues, augmentant sa valeur marchande de près de 32 millions d’euros depuis septembre. Le numéro 10 de Leverkusen, le milieu offensif allemand Florian Wirtz, a contribué avec 8 buts et 12 passes décisives en 23 apparitions, augmentant sa valeur marchande de 17,53 millions d’euros. Le Bayer Leverkusen peut également se targuer de valorisations notables pour d’autres joueurs, dont Jeremie Frimpong (+13,41 millions d’euros), Exequiel Palacios (+12,72 millions d’euros) et Amine Adli (+10,68 millions d’euros).

Xavi Simons et Doku, les bonnes pioches de Marco Rose et Guardiola

Xabi Alonso n’est pas le seul manager ravi par la forme de ses joueurs ou des recrues. Marco Rose, Pep Guardiola et Carlo Ancelotti sont également satisfaits des performances de leurs acquisitions estivales en cette première phase de la saison. Xavi Simons, actuellement en prêt du Paris Saint-Germain, a connu un excellent début de carrière à Leipzig, affichant 6 buts et 9 passes décisives, entraînant une hausse de sa valeur de 25,95 millions d’euros et obtenant ainsi la troisième place de notre classement.

Jérémy Doku, troisième recrue la plus coûteuse de l’été pour Manchester City, s’est parfaitement intégré au système de Guardiola, inscrivant deux buts et offrant 5 passes décisives en Premier League, avec un but supplémentaire en Ligue des champions. Sa valeur marchande a bondi de 60 à 80,3 millions d’euros, lui assurant la quatrième place de notre liste.

Jude Bellingham nouvelle star du football international

Le Real Madrid a récemment prolongé le contrat de Carlo Ancelotti jusqu’en 2026, mais ce n’est pas la seule raison de la satisfaction du manager italien. Malgré une longue liste de joueurs blessés, le Real Madrid est en tête de la Liga et a remporté tous ses matchs dans le groupe C de la Ligue des champions. L’une des principales raisons de l’excellente forme des géants espagnols cette saison est unanime : Jude Bellingham. L’international anglais est actuellement valorisé à 170,5 millions d’euros, affichant une augmentation de 16,55 millions d’euros depuis septembre et consolidant sa position en tant que deuxième joueur le plus précieux au monde, après Erling Haaland, valorisé à 194,3 millions d’euros, et précédant Vinícius Júnior, dont la valeur marchande s’élève à 160,7 millions d’euros.