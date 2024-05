Xavi le 9e, les licenciements d’entraîneurs les plus chers du football

Xavi c’est fini, le Barça a remercié son entraîneur. Mais ça ne sera pas gratuit.

Quelle histoire rocambolesque comme seul le football sait en écrire. Déclaré partant en janvier, Xavi y renonce en avril en accord avec son président Laporta, qui finalement le démet de ses fonctions ce vendredi 24 mai. C’est illisible comme la stratégie des Blues de Chelsea quand elle concerne le recrutement (et le renvoi) des entraineurs que le club embauche.

15 M€ pour Xavi remercié ce vendredi par le Barça

Ça l’était déjà sous l’ère Abramovich, ça n’a pas changé depuis la reprise du club par Todd Boehly. Chelsea n’a pas son pareil pour indemniser les techniciens remerciés avant le terme de leur contrat. Et celui qui en a le plus profité est José Mourinho, qui n’a pas « croqué » qu’avec les Blues. Au total de tous ses renvois en carrière, le Portugais approche les 100 millions d’euros rien qu’en indemnité de licenciements. Le Special One est là aussi unique.

Laurent Blanc au PSG, un Français dans le top 10

Dans le classement que nous avons dressé ci-dessous se glisse un Français, viré par un club français, en la personne de Laurent Blanc écarté en 2016 par le PSG. Pour se consoler de son renvoi, le président est parti avec un chèque de 22 millions d’euros. De quoi vite relativiser!

Les licenciements d’entraîneurs les plus chers du football

1. Antonio Conte (Chelsea en 2018) = 30 M€

2. Julian Nagelsmann (Bayern Munich en 2023) = 27 M€

3=. José Mourinho (Manchester United en 2018) = 22 M€

3=. Laurent Blanc (Paris SG en 2016) = 22 M€

5. José Mourinho (Chelsea en 2007) = 21 M€

6. José Mourinho (Tottenham en 2021) = 20 M€

7. Luiz Felipe Scolari (Chelsea en 2009) = 17 M€

8. Nuno Espirito Santo (Tottenham en 2021) = 16 M€

9=. Xavi Hernandez (FC Barcelone en 2024) = 15 M€

9=. Thomas Tuchel (Chelsea en 2022) = 15 M€

9=. Graham Potter (Chelsea en 2023) = 15 M€