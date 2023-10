Winamax Poker, c’est reparti pour un Tour

En 2015, le Winamax Poker Tour avait fait étape au Vélodrome. Cette fois, c’est depuis Marseille et le Parc Chanot que débutera la saison.

Le Winamax Poker Tour, le plus grand tournoi de poker amateur de France, reprend du service avec une nouvelle édition. Une grande première cette année : le lancement du tour se déroulera à Marseille, au Parc Chanot, les 28 et 29 octobre, et accueillera 1 500 joueurs pour un week-end festif comprenant des tournois annexes et de nombreuses animations.

Une fois n’est pas coutume, le Winamax Poker Tour débute à Marseille

La compétition se poursuivra avec des étapes en régions, notamment une autre à Paris en mars, avant de culminer avec la Grande Finale du 11 au 17 mars. Cette année, les étapes régionales verront leur capacité augmenter de 600 à 800 joueurs, offrant ainsi à davantage de passionnés la chance de participer à cet événement poker majeur.

Neuf étapes régionales entre novembre et février

Au total, neuf étapes régionales se dérouleront dans différentes villes de France entre novembre et février. Les étapes régionales distribueront des « Golden Tickets » d’une valeur de 500 € aux gagnants. Le mode de qualification pour le tournoi demeure le même, avec des Sit&Go en ligne et des tournois Tremplins pour obtenir son ticket pour le Main Event de la Grande Finale.

Cette compétition est toujours ouverte à tous et se déroule en plusieurs étapes, permettant aux joueurs de vivre l’expérience Winamax près de chez eux sur un week-end entier.