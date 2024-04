Wembanyama, n°1 des maillots vendus en France et 4e à l’internationale

Le maillot de Wembanyama est déjà une pièce prisée pour la première année seulement du rookie en NBA.

Victor Wembanyama est décidément dominant partout. Sur le terrain, sa première saison NBA, quoiqu’achevée pour lui et les Spurs de San Antonio plus vite qu’espérée, fut une vraie réussite sportive. Question popularité et hype autour du Français, c’est pas mal non plus. Plusieurs éléments l’attestent dont celui, toujours très intéressant, du palmarès des noms floqués sur les maillots que le grand public achète.

LE CLASSEMENT DES VENTES DE MAILLOT EN FRANCE ? 🇫🇷🤔 👇 Découvre le Top 10 👇 👽 🙃 pic.twitter.com/a9DtYX0oNn — NBA France (@NBAFRANCE) April 19, 2024

Wembanayam reste le 4e à l’échelle du monde sur NBA.store

Classé quatrième à l’échelle du monde, sur la première partie de la saison, Wemby le reste au terme de la seconde, derrière le même trio composé de Steph Curry, LeBron Jeames et Jayson Tatum ; seuls les deux derniers ont inversé leur place entre deux. Wembanyama est proche de ce prestigieux cercle, il est déjà prophète en son pays, puisqu’il est le numéro des maillots vendus sur le store en ligne de la NBA en Hexagone. Il devance LBJ et Curry.

The NBA’s top-selling jerseys list… based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2023-24 season! pic.twitter.com/MPgUcYatdi — NBA (@NBA) April 19, 2024

Le maillots des Spurs dans le top 10 des plus vendus de la saison NBA

Aucun autre Français que lui n’est classé dans les 10, ni en France, ni dans le monde. Grâce à Wembanayama, les Spurs se hissent ainsi à la neuvième places des tuniques de franchises les plus vendues, une performance remarquable pour une équipe qui boucle la saison régulière à la quatorzième place sur quinze de la conférence ouest.