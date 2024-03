Une compagnie aérienne nouveau sponsor de Manchester United

Manchester United s’est allié avec Malaysia Airlines.

Manchester United a annoncé une nouvelle collaboration pluriannuelle avec Malaysia Airlines, la compagnie aérienne nationale de la Malaisie. Ce partenariat fait de Malaysia Airlines le transporteur aérien commercial officiel du légendaire club de football.

Un partenariat pluriannuel pour Manchester United

L’annonce a été faite lors d’un salon professionnel à Kuala Lumpur par Izham Ismail, directeur général du Groupe Aviation de la Malaisie, qui supervise Malaysia Airlines, en présence des anciens défenseurs de Manchester United, Patrice Evra et Wes Brown. Le duo décoré a partagé ses expériences de voyages à travers le monde, tant en tant que joueurs qu’en tant qu’ambassadeurs estimés du club.

« Manchester United a des fans du monde entier, et le soutien passionné que nous avons ici en Asie ne cesse de m’impressionner », a ainsi déclaré le Français. « Je suis heureux de pouvoir partager notre partenariat avec Malaysia Airlines avec ces fans et de leur présenter le service de classe mondiale qu’ils offrent. » « Je suis assez chanceux de représenter Manchester United lors d’événements dans le monde entier », a renchérit son homologue anglais. « J’ai visité la Malaisie de nombreuses fois et je suis toujours époustouflé par l’accueil chaleureux que je reçois. Malaysia Airlines est une véritable représentation de la culture amicale de la Malaisie, et je suis impatient de travailler avec eux pour engager nos fantastiques supporters. »

De la visibilité et des activations derrière le partenariat

Tous les détails de la collaboration n’ont pas été communiqués, mais la compagnie aérienne bénéficiera de visibilité et elle pourra activer le partenariat par des opérations communes avec le club, en profitant d’une offre d’hospitalités. Malaysia Airlines, faisant partie du Groupe Aviation de la Malaisie (MAG), un des leaders mondiaux de l’aviation. Chaque jour, la compagnie transporte jusqu’à 40 000 passagers, les plongeant dans la riche diversité de la société multiculturelle de la Malaisie.