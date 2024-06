Un partenaire majeur du Real Madrid signe avec… le Barça

Un renfort de plus pour la rénovation du Camp Nou.

Devenu un partenaire premium du Real Madrid, premier sponsor de l’histoire du club présent sur la manche d’un maillot des joueurs, le groupe Hewlett Packard Entreprise s’est uni au rival historique le FC Barcelone, dans le cadre d’un accord de partenariat pluriannuel, en tant que partenaire de solutions cloud pour l’Espai Barça.

Après le Real Madrid, HP s’associe au Barça

Bien que les termes financiers de cet accord n’aient pas été dévoilés, cette collaboration vise à offrir des services et des expériences nouvelles aux supporters du Barça, notamment des éléments de gamification, des expériences en réalité virtuelle et de l’interaction des fans avec le club. Outre l’expérience des supporters, HPE apportera également son expertise en matière de cybersécurité, un domaine de plus en plus crucial pour les grandes organisations sportives.

Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, a exprimé son enthousiasme quant à cette nouvelle collaboration : « L’accord avec Hewlett Packard Enterprise renforce notre engagement à offrir une expérience inégalée à nos supporters tout en garantissant la sécurité et l’efficacité de nos opérations. Le Spotify Camp Nou sera un exemple de ce que la technologie peut apporter au monde du sport. »

Le futur Spotify Camp Nou se voudra ultra-moderne

Le futur Spotify Camp Nou ne sera pas seulement un temple du football, mais aussi une vitrine technologique. Avant cet accord avec HPE, le FC Barcelone avait déjà conclu des partenariats avec plusieurs entreprises de renom pour la modernisation de son stade. Eheim Möbel a été choisi pour fournir les sièges, tandis que Fortinet sera responsable de la sécurité informatique de l’installation jusqu’en 2028. De plus, TK Elevator, anciennement ThyssenKrupp Elevator, a été chargé d’équiper le stade en ascenseurs et escaliers mécaniques.