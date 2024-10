Un Français nouveau patron monde de la Kings League de Gérard Piqué

L’entrepreneur français Djamel Agaoua est le nouveau CEO de la Kings League.

La Kings League, compétition de football lancée par Gerard Piqué, s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement international avec la nomination de Djamel Agaoua au poste de CEO mondial. Créée en 2023 en Espagne, la Kings League a rapidement su s’imposer comme un acteur majeur du divertissement sportif, en mêlant football traditionnel, nouvelles technologies et culture des réseaux sociaux.

Son format unique de football à 7, associé à la participation de stars du ballon rond et d’influenceurs renommés, a séduit une audience jeune et connectée, dépassant les audiences de certains championnats historiques. L’arrivée de Djamel Agaoua, entrepreneur chevronné et ancien directeur général de la NBA pour l’Europe et le Moyen-Orient, s’inscrit dans une stratégie d’expansion. Fort d’un récent investissement de 60 millions d’euros, la Kings League vise à s’implanter sur de nouveaux marchés clés comme l’Italie, le Brésil, l’Amérique du Nord et l’Asie dans les douze prochains mois.

La Kings League est une compétition en plein essor

« La Kings League est différente de tout ce que le monde du sport a jamais vu », détaille le nouveau PDG de la compétition. « En réinventant le jeu de cette manière, Gerard [Piqué] a capturé le meilleur du football, du divertissement et de la culture des créateurs de contenu pour divertir les fans à chaque seconde de chaque match. Elle crée une disruption et stimule l’innovation dans un secteur qui doit être réinventé pour les nouvelles générations. L’intensité des matchs et notre manière unique de produire nos événements sont très populaires auprès des jeunes publics, qui adorent le concept. »

Le succès de la compétition se traduit par des chiffres notables : 20 millions d’abonnés sur ses chaînes, des pics d’audience en ligne atteignant 3,7 millions de spectateurs, et une première Coupe du Monde qui a généré plus de 215 millions de vues. Ces performances témoignent de l’attrait d’un format qui réinvente le football pour les nouvelles générations. Agaoua aura pour mission de capitaliser sur cette dynamique pour transformer la Kings League en un écosystème sportif mondial et durable.