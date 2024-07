UFC 304: Les primes des vainqueurs de la soirée

Une soirée spectaculaire ce samedi à l’UFC 304.

La soirée UFC 304 qui s’est déroulée à Manchester en Angleterre a réservé son lot de rebondissements. Dans le combat principal, Belal Muhammad a créé la surprise en détrônant le champion Leon Edwards par décision unanime. Grâce à une performance dominante alliant lutte et boxe, Muhammad a su imposer son rythme tout au long des cinq rounds.

Le co-main event a vu Tom Aspinall conserver son titre intérimaire des poids lourds de manière expéditive, mettant KO Curtis Blaydes en seulement 60 secondes.

100 000 $ pour Aspinall et Parkin, le double pour Pimblett

Côté primes, les performances de la soirée ont été généreusement récompensées. Aspinall et Parkin ont chacun reçu un bonus de 100 000 dollars (92 000€). Mais c’est Paddy Pimblett qui a décroché la plus grosse prime avec 200 000 dollars (184 000 €) pour sa victoire impressionnante par soumission au premier round.

Parmi les autres résultats notables, on retiendra les victoires de Gregory Rodrigues, Arnold Allen et Nathaniel Wood par décision unanime. La soirée a également vu plusieurs finitions spectaculaires, notamment les soumissions de Modestas Bukauskas et Sam Patterson.