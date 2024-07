Tous les maillots extérieur dévoilés en Ligue 1 en images

Les maillots version extérieur des clubs de la Ligue 1 se dévoilent moins vite que ceux à domicile.

Après avoir observé les sorties des maillots à domicile, soit les tuniques principales des clubs, voilà un autre volet dédié aux modèles pour l’extérieur pour les équipes de la Ligue 1. Toutes devront en avoir un, elles doivent avoir au moins deux jeux différents pour officier dans la saison, mais à ce stade peu ont dévoilé le leur.

Des stratégies qui diffèrent pour la révélation des maillots extérieurs

Question révélations, chaque club, toujours avec la complicité de leurs équipementiers, ont leur stratégie préférentielle ; il y a les sorties couplées entre domicile et extérieur (comme l’a fait l’Olympique de Marseille et l’ASSE, ce samedi) ou les décalées. En l’espèce, il s’est écoulé deux mois environ entre la présentation par le PSG de son maillot domicile (le premier en Ligue 2, le 10 mai) et le suivant à l’extérieur, au début de ce mois de juillet.

Certains clubs de Ligue 1 auront aussi un third. Voire un fourth

Les clubs et les marques rivalisent ensuite d’imagination pour marquer les esprits. Ces maillots accompagneront les clubs tout au long de la saison. La majorité, sinon tous, dévoileront aussi un third, voire pour quelques-un un modèle fourth, plus tard une fois le championnat lancé. Découvrez les maillots extérieurs en images dans la galerie ci-dessus.