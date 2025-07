Tour de France 2025. Toute les primes (prize money) de la grande Boucle

Tadej Pogacar va-t-il canibaliser une nouvelle fois les primes du Tour de France ?

La 112e édition du Tour de France, débute ce samedi 5 juillet 2025 et va se poursuivre jusqu’au dimanche 27. ASO, l’organisateur, distribuera un total de 2 305 250 € euros de prix aux coureurs, indépendamment de la taxe de reconversion et des syndicats des coureurs. Cette enveloppe globale, qui représente la somme de tous les classements et résultats d’étape, fait de la Grande Boucle l’une des courses les plus lucratives du calendrier cycliste international.

Le vainqueur final du Tour de France 2025 empochera la somme de 500 000 euros, la récompense demeurant identique aux saisons précédentes. Cette prime substantielle illustre l’importance accordée par les organisateurs à la victoire au classement général, objectif ultime de la plupart des favoris. La hiérarchie des gains suit une logique pyramidale : le deuxième du classement général recevra 200 000 euros, le troisième 100 000 euros et ainsi de suite jusqu’au dernier des coureurs classés, payé 1 000 euros.

Plus de 600 000 euros dédiés aux seules étapes quotidiennes

Chaque étape offre également son lot de primes, avec 11 000 euros attribués au vainqueur du jour. Les vingt premiers de chaque étape sont récompensés financièrement, à hauteur de 300 euros au vingtième. L’enveloppe quotidienne par étape est de 28 650 euros, rapportée aux 21 jours de la course cela représente un prize money pour ce seul poste de gratification à 601 650 euros.

Le système des « rentes quotidiennes » motive par ailleurs le port des maillots distinctifs : le porteur du maillot jaune touche 500 euros par jour, tandis que les détenteurs des maillots vert (classement par points) et à pois (meilleur grimpeur) perçoivent chacun 300 euros quotidiennement.

Les classements annexes ne sont évidemment pas oubliés. Les vainqueurs finaux des maillots vert et à pois empocheront chacun 25 000 euros, contre 20 000 euros pour le meilleur jeune (maillot blanc). Ces montants, complétés par des primes intermédiaires (sprints, cols), encouragent les spécialistes à animer la course selon leur domaine de prédilection. Le classement par équipes n’est pas en reste, avec 50 000 euros pour la formation gagnante, démontrant l’importance du travail collectif dans cette épreuve de trois semaines.

Primes à gagner aux cols du Tourmalet et de la Loze

Deux primes historiques marquent des étapes particulières : le Souvenir Jacques Goddet (5 000 euros au premier au sommet du Tourmalet lors de la 14e étape) et le Souvenir Henri Desgrange (5 000 euros au col de la Loze en 18e étape). Enfin l’organisation prévoit également 20 000 euros pour le « super-combatif » de l’épreuve, distinction récompensant l’esprit d’offensive tout au long du parcours, ainsi qu’une prime hebdomadaire de 3 000 euros pour le meilleur équipier.

