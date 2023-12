TotalEnergie signe avec la LNR

Un nouveau sponsor pour la LNR du président René Bouscatel.

La Ligue Nationale de Rugby (LNR) et TotalEnergies ont annoncé la conclusion d’un partenariat de trois ans jusqu’à la saison 2025-2026. La Compagnie multi-énergies devient ainsi partenaire officiel du Top 14 et soutiendra le développement de la Pro D2.

La LNR et TotalEnergie signe ensemble pour trois ans

« Nous sommes heureux de pouvoir compter à nos côtés TotalEnergies, un acteur puissamment ancré dans les territoires et engagé aux côtés du rugby français depuis plusieurs décennies déjà », détaille le président de la Ligue, René Bouscatel par communiqué. « L’arrivée de ce nouveau partenaire démontre en outre la forte attractivité dont bénéficient nos championnats, TOP 14 et PRO D2, et nous nous réjouissons de poursuivre ensemble le développement de notre sport. »

« TotalEnergies est partenaire de la Section Paloise depuis 35 ans et était l’un des sponsors majeurs de la dernière Coupe de Monde de Rugby en France », poursuit le PDG de TotalEnergie, Patrick Pouyané. « Je suis donc heureux que TotalEnergies aille un cran plus loin en s’associant à la Ligue Nationale de Rugby et prolonge ainsi, avec les équipes de Top 14 et de Pro D2, notre engagement aux côtés du rugby français. Les valeurs de ce sport et son lien de proximité avec les territoires nous rassemblent dans un même esprit de partage et de convivialité à la française ! »

Partenaire officiel du Top 14 et de la Pro D2

En tant que partenaire officiel, TotalEnergies apparaitra via des supports officiels sur les 30 terrains professionnels de l’Hexagone au cours des matchs de Top 14 et de Pro D2. La Compagnie accompagnera également la LNR lors des phases finales des deux championnats. Ce rapprochement marque une nouvelle étape dans la dynamique de soutien de TotalEnergies au rugby français. Présent depuis 1988 aux côtés de la Section Paloise Béarn Pyrénées, TotalEnergies s’est également engagée, à l’automne, comme partenaire de la dernière Coupe du Monde de rugby France 2023.