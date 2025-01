Thierry Henry, Rudi Garcia… Qui va coacher la Belgique selon les bookmakers ?

Thierry Henry est le favori des bookmakers pour prendre la succession de Domenico Tedesco.

Avant même que le limogeage de Domenico Tedesco à la tête des Diables Rouges ne devienne officiel ce vendredi, les bookmakers avaient déjà leur favori pour prendre les rênes de la sélection belge.

Thierry Henry, qui connaît bien la maison pour y avoir été adjoint de Roberto Martinez entre 2016 et 2018, fait figure de grand favori avec une cote de 1,65. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia, apparaît comme son principal concurrent (cote de 3,00), tandis que Mark Van Bommel complète le podium des favoris avec une cote de 9,00.

Rudi Garcia favori des médias, Thierry Henry celui des bookmakers

Les opérateurs de paris semblent donc privilégier un profil international pour succéder à Tedesco, comme la Belgique en a désormais pris l’habitude. Plus loin dans ce classement, deux techniciens belges émergent : Philippe Clement et Michel Preud’homme, cotés respectivement à 11 et 16. Avec eux, l’ancien sélectionneur allemand Joachim Löw (11) et Erik ten Hag (16), actuellement sans club depuis son renvoi de Manchester United, sont également cités.

Des noms plus improbables ferment la marche, comme Massimiliano Allegri, Xavi Hernandez (tous deux à 21) ou encore Julen Lopetegui (31), signe que les bookmakers envisagent principalement une bataille entre Thierry Henry et Rudi Garcia pour le poste.