TFC: Un peu plus de 2 M€ virés ce vendredi aux Violets

Des trois clubs français engagés en Ligue Europa, le TFC est celui qui doit recevoir le plus d’argent ce vendredi.

Le retour du TFC sur la scène européenne, quatorze ans après sa dernière campagne, est une belle réussite. Les Violets sont toujours en course après la première phase de groupes de la Ligue Europa 2023-2024, en ayant notamment réussi le tour de force de battre les Reds de Liverpool, 3-2, sur leur pelouse du Stadium. C’est d’ailleurs ce succès qui compte pour partie dans l’argent reçu ce vendredi de l’UEFA, tel que nous l’avons appris à Sportune.

L’UEFA doit verser 2,02 millions au TFC pour la Ligue Europa

Au total, Toulouse doit percevoir 2,02 millions d’euros, pour troisième paiement au titre de ses performances bouclées dans la compétition. Plus concrètement, il y a le versement des bonus aux résultats obtenus dans la deuxième moitié de la phase de groupes. C’est-à-dire les deux succès contre Liverpool et LASK, chacun valant d’après la grille de répartition des gains de cette Ligue Europa, 630 000 euros. Plus 210 000 euros du match nul contre l’Union Saint-Gilloise.

Des barrages à 500 000 euros minimum. Et plus si qualif’ en 8es de finale

A ces primes aux résultats s’ajoute la deuxième place finale au classement du groupe E. En plus de qualifier le collectif haut-garonnais pour les barrages, elle vaut 550 000 euros. En barrages justement, les Toulousains affronteront le Benfica. S’ils échouent, ils recevront un demi-million d’euros payés au printemps. Mais s’il se qualifie pour les huitièmes de finale, ils recevront alors 1,2 millions d’euros de plus que gagnés jusqu’ici dans la compétition.