TFC: Total des primes gagnées en Ligue Europa

Le TFC verra les barrages de la Ligue Europa après s’être extirpé de son groupe E.

De retour en Ligue Europa, quatorze ans après sa dernière campagne européenne, le TFC a cette fois brillé dans la compétition, en décrochant la deuxième place de son groupe E, derrière l’intouchable Liverpool. Enfin, intouchable, l’histoire retiendra quand même l’éclatant succès des Violets sur les Reds (3-2), sur la pelouse du Stadium, le mois dernier.

Le TFC n’a pas manqué son retour sur la scène européenne

Toulouse verra donc les barrages, avec un tour à disputer en février. Un accessit qui paie 500 000 euros selon la répartition prévue par l’UEFA aux équipes de cette saison 2023-2024 de Ligue Europa. Avec le reste de la rémunération, à savoir la prime de participation commune à toutes les équipes, les bonus aux résultats de la phase de groupes, la part du coefficient (Toulouse est classé 21e), la place finale en poule et l’accession au barrage.

Plus ou moins 11 M€ de primes et ça n’est peut-être pas fini

En plus, il y a le marketpool, qui n’est ici qu’estimation, qui en l’espèce avantage les Violets sur les deux autres clubs français, le Stade Rennais et l’OM, en tant que vainqueur de la Coupe de France. 40% du marketpool va au club toulousain contre 30% aux deux autres. Tout cela cumulé valant plus ou moins 11 millions d’euros au profit de la formation haut-garonnaise. La suite, elle sera connue à partir de lundi 13h, à l’issue du tirage au sort des barrages programmé au siège de l’UEFA.

Les primes gagnées par le TFC en Ligue Europa

Participation = 3,63 M€

Prime de résultats = 2,31 M€

Classement au coefficient = 1,45 M€

2e place de groupe = 550 000 €

Match de barrage = 500 000 €

Marketpool (estimation) = 3,2 M€

Total = 11,64 M€