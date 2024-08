TF1 s’offre le magazine de la Ligue 1

Autour de Grégoire Margotton, TF1 proposera des images de la Ligue 1 à compter de ce dimanche 25 août.

La Ligue 1 fait peau neuve avec un nouveau rendez-vous dominical. En effet, TF1 et la LFP ont annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition des droits d’un magazine hebdomadaire consacré au championnat de France de football.

Téléfoot proposera des images de la Ligue 1

Chaque dimanche à 11h, les téléspectateurs pourront découvrir sur TF1 et TF1+ un programme complet retraçant tous les temps forts de la journée de Ligue 1 : résumés des matchs, reportages dans les coulisses des clubs, portraits de joueurs et interviews exclusives. Une fenêtre ouverte sur l’actualité du championnat, pour plonger au cœur de la passion du football français.

Une recrue vient compléter le casting

La première version de ce magazine new look sera à suivre dès ce dimanche 25 août. L’habituelle équipe constituée de Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu, Rio Mavuba et Thomas Mekhiche sera complétée par l’arrivée de Séverine Parlakou.