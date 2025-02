Stade Rennais. Quel est le salaire d’Anthony Rouault avec le Vfb Stuttgart ?

Le Stade Rennais regarde aussi vers l’Allemagne pour renforcer sa défense.

Autre piste et autre profil français évoqué pour renforcer la défense du Stade Rennais, pour la deuxième moitié de la saison de Ligue 1. Et plus si affinités. Après Lilian Brasier arrivé ce vendredi, le club breton suit Alexander Djiku, un ex pensionnaire du RC Strasbourg qui évolue désormais au Fenerbahçe en Turquie.

Anthony Rouault pour autre profil suivi par le Stade Rennais

Ce samedi, L’Equipe avance aussi le nom d’Anthony Rouault comme joueur pouvant intéresser le board du Stade Rennais et son nouveau coach fraîchement intronisé, Habib Beye. L’ancien joueur du Toulouse FC a mis les voiles de l’autre côté du Rhin, en direction du VfB Stuttgart depuis en 2023 en prêt, avant de s’y installer plus durablement, contre une indemnité de transfert de 3 millions d’euros.

Au pied du top 10 des joueurs les mieux payés du VfB Stuttgart

A cette occasion, Anthony Rouault a paraphé un contrat sur trois ans, prenant fin au terme de la saison 2026-2027. Selon le média Bild qui a communiqué la grille des salaires du VfB Stuttgart en début de saison, Rouault avoisine les 125 000 euros brut mensuels, ce qui installe le joueur de 23 ans, aux portes du top 10 des mieux payés de son collectif.