Stade Rennais, OL: Salaire, valorisation, les chiffres de Matic sur le mercato

L’avenir de Nemanja Matic est en suspend sur ce mercato.

C’est l’un des épisodes de cet hiver en Ligue 1, que le différend qui oppose le Stade Rennais à Nemanja Matic arrivé cet été au club. Le milieu serbe souhaiterait partir quelques mois après être arrivé, pour diverses raisons dont l’une serait liée à la scolarisation de ses enfants. Matic contrarié, l’Olympique Lyonnais voudrait en profiter pour le recruter et profiter de sa solide expérience.

L’OL se positionne sur le dossier Nemanja Matic

Car Nemanja Matic, s’il n’est plus un jeune loup du football, a par contre un gros bagage derrière lui de Chelsea à Manchester United puis la Roma, pour quelques clubs qui l’ont vu évoluer avec eux. Le Stade Rennais a payé l’équivalent de 2,5 millions d’euros pour le recruter cet été depuis le collectif de la Louve, en Serie A. Six ans plus tôt, le milieu de terrain axial a quitté Chelsea pour Manchester United contre une indemnité de près de 45 millions d’euros.

En froid avec le Stade Rennais qu’il souhaite quitter

Aujourd’hui à 35 ans, Nemanja Matic approche les 3,5 millions d’euros de valorisation pour Transfermarkt et sensiblement autant du côté du Centre international d’étude du sport (CIES). Avec le Stade Rennais, il a paraphé un contrat sur deux ans, il lui reste donc une saison et demi avant l’échéance du 30 juin 2025. Il vaut à l’intéressé de gagner un salaire estimé à 3 millions d’euros annuels, hors bonus en plus.

Après avoir séché un entraînement de son équipe, Matic est revenu à de meilleures intentions en présentant publiquement des excuses sur les réseaux sociaux, mais sa volonté de partir demeurerait intacte, alors que Rennes à l’inverse, n’entend pas le libérer.