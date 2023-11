Stade Rennais: Les 10 recrues les plus chères au CV de Julien Stephan

Julien Stephan revient à Rennes, dans un club qui garde de hautes ambitions à l’échelle nationale et européenne.

Julien Stephan est de retour aux affaires sur le banc du Stade Rennais. Le technicien français de 43 ans prend la suite de Bruno Génésio démissionnaire après le premier tiers de la saison 2023-2024. C’est un retour au club de ses premiers amours, pour celui qui a aussi officié à la tête de l’équipe du RC Strasbourg, entre l’été 2021 et le début de l’année 2023.

Des moyens supérieurs avec le Stade Rennais qu’au RC Strasbourg Alsace

Le club alsacien n’avait pas encore changé de propriétaire quand Julien Stephan l’a fréquenté, il n’a donc pas eu de recrue suffisamment chère pour qu’elle intègre son top 10 personnel. Il faut descendre à la douzième place et le transfert du milieu défensif Jean-Eudes Aholou, depuis l’AS Monaco pour 3 millions d’euros, pour trouver le premier transfert sous les couleurs du RCSA.

Martin Terrier le dernier du top 10 de Julien Stephan à jouer au Stade Rennais

C’est donc à Rennes, que Stephan a bénéficié des moyens les plus conséquents et l’opportunité lui sera prête donnée de chambouler encore la hiérarchie au mercato de l’hiver. Son top 10 vaut 123,6 millions d’euros en indemnités selon les chiffres de la plateforme Transfermarkt. Soit une moyenne par joueur de 12 millions d’euros, comme le coût du transfert de l’ailier Martin Terrier depuis l’OL, en 2020. Trois ans plus tard, l’international français, de retour sur le terrain depuis peu après une grave blessure, est le dernier des 10 plus chers listés ci-dessous, à servir encore le club breton.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Julien Stephan

1. Jérémy Doku (du RC Anderlecht au Stade Rennais) = 26 M€

2. Raphinha (du Sporting CP au Stade Rennais) = 21 M€

3. M’Baye Niang (du Torino FC au Stade Rennais) = 15 M€

4. Serhou Guirassy (de l’Amiens SC au Stade Rennais) = 15 M€

5. Martin Terrier (de l’Olympique Lyonnais au Stade Rennais) = 12 M€

6. Alfred Gomis (du Dijon FCO au Stade Rennais) = 10 M€

7. Flavien Tait (d’Angers SCO au Stade Rennais) = 9 M€

8. Edouard Mendy (du Stade de Reims au Stade Rennais) = 7,6 M€

9. Jonas Martin (du RC Strasbourg Alsace au Stade Rennais) = 4 M€

10. Nayef Aguerd (du Dijon FCO au Stade Rennais) = 4 M€