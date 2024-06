Stade Rennais: Inspiré de la Vilaine, le nouveau maillot 2024-2025 est sorti

Le Stade Rennais et Puma ont dévoilé le nouveau maillot domicile 2024-2025 du collectif breton.

L’équipementier Puma et le Stade Rennais ont dévoilé ce vendredi le nouveau maillot domicile que les Rouge et Noir porteront lors de la saison 2024-2025. Il est inspiré de la Vilaine qui traverse la ville et célèbre la commune de Rennes et ses supporters.

Les maillots de la saison 2024-2025 dévoilés en Ligue 1 : PSG x Nike Image 1 parmi 7

Avec la Vilaine en toile de fond sur le maillot du Stade Rennais

Le nouveau maillot domicile du Stade Rennais est principalement rouge, complété de noir, comme les couleurs classiques qui habillent le club, ses joueurs et ses suiveurs. Une particularité notable de cette tunique : l’intégration de la Vilaine, rivière emblématique qui borde le Roazhon Park, l’antre des joueurs que dirige Julien Stephan.

La 18e saison du partenariat de Puma avec le Stade Rennais

C’est la 18e saison du partenariat qui unit Puma au Stade Rennais. La marque allemande est à al propriété du groupe Artémis qui est lui même détenu par la famille Pinault, celle-là même qui veille aux intérêts des Rouges et Noirs. Le rapprochement des deux marques est donc ici tout naturel.